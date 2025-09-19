Sanofi Aktie
Marktkap. 97,9 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Outperform" belassen. Die US-Zulassung für Tolebrutinib verzögere sich, schrieb Florent Cespedes am Montag anlässlich der Verlängerung der MS-Studie durch die FDA um drei Monate. Dies sei nicht unüblich. Es gebe wohl Fragen zur möglichen Lebertoxizität, die aber zu klären sein sollten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Outperform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
119,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
80,21 €
|Abst. Kursziel*:
48,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
80,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:06
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
