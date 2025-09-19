Porsche Aktie
Marktkap. 37,2 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der aktuelle finanzielle Gegenwind könnte künftig in kräftigen Rückenwind drehen, schrieb Fabio Hölscher am Montag anlässlich der Prognosesenkung vor dem Wochenende. Den niedrigeren mittelfristigen Margenkorridor habe man am Markt bereits erwartet./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche Hold
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,80 €
|Abst. Kursziel*:
0,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,47%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.23
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets