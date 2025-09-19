Porsche Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung vom Freitag. Er geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,03 €
|Abst. Kursziel*:
9,68%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.23
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
