DAX25.066 -0,8%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.474 +0,2%Euro1,1773 -0,1%Öl71,37 +1,5%Gold4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen
Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

19.02.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.058,72 USD 19,37 USD 0,64%
News
Baumwolle
0,62 USD USD 0,13%
News
Bleipreis
1.898,85 USD -3,50 USD -0,18%
News
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR -0,02 EUR -0,88%
News
EEX Strompreis Phelix DE
82,15 EUR 0,75 EUR 0,92%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,04 USD 0,03 USD 1,10%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.986,64 USD 9,52 USD 0,19%
News
Haferpreis
3,18 USD -0,03 USD -1,01%
News
Heizölpreis
67,63 USD 1,06 USD 1,59%
News
Holzpreis
581,00 USD -1,50 USD -0,26%
News
Kaffeepreis
2,85 USD -0,03 USD -0,94%
News
Kakaopreis
2.209,00 GBP -71,00 GBP -3,11%
News
Kohlepreis
105,50 USD USD
News
Kupferpreis
12.602,90 USD 42,55 USD 0,34%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD 0,04 USD 1,59%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD 0,01 USD 1,34%
News
Maispreis
4,28 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,71 USD 0,05 USD 1,50%
News
Milchpreis
15,07 USD USD
News
Naphthapreis (European)
559,86 USD 4,90 USD 0,88%
News
Nickelpreis
16.661,50 USD -97,00 USD -0,58%
News
Ölpreis (Brent)
71,37 USD 1,05 USD 1,49%
News
Ölpreis (WTI)
66,14 USD 0,95 USD 1,46%
News
Orangensaftpreis
1,97 USD -0,03 USD -1,35%
News
Palladiumpreis
1.695,00 USD -40,00 USD -2,31%
News
Palmölpreis
4.093,00 MYR 80,00 MYR 1,99%
News
Platinpreis
2.072,50 USD -27,50 USD -1,31%
News
Rapspreis
486,25 EUR -1,25 EUR -0,26%
News
Reispreis
10,43 USD 0,15 USD 1,46%
News
Silberpreis
77,84 USD 0,58 USD 0,75%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,50 USD 0,60 USD 0,20%
News
Sojabohnenölpreis
0,59 USD USD 0,38%
News
Sojabohnenpreis
11,38 USD 0,04 USD 0,35%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,46%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
191,88 EUR 1,13 EUR 0,59%
News
Zinkpreis
3.249,35 USD -3,65 USD -0,11%
News
Zinnpreis
45.974,00 USD -317,50 USD -0,69%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,49%
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.986,44 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,19 Prozent höher als am Vortag (4.977,12 US-Dollar).

Wer­bung

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,61 Prozent auf 77,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,26 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 2.074,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.100,00 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,19 Prozent niedriger bei 1.697,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.735,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,38 Prozent auf 71,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 70,35 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 66,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 65,19 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,62 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:08 Uhr fällt der Haferpreis um -1,01 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,21 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,94 Prozent auf 2,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -2,89 Prozent auf 2.214,00 Britische Pfund, nach 2.268,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 4,27 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,06 Prozent auf 4,27 US-Dollar gestiegen.

Nach 11,34 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag um 0,18 Prozent auf 11,36 US-Dollar gestiegen.

Nach 303,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 0,10 Prozent auf 304,20 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,15 Prozent auf 0,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,59 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Weizenpreis im Aufwind. Um 12:58 Uhr zieht der Weizenpreis um 0,59 Prozent auf 191,88 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 190,75 Euro gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,33 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Rapspreis um -0,18 Prozent auf 486,63 Euro. Am tags zu vor lag der Rapspreis bei 487,50 Euro.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 1,98 Prozent auf 67,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,57 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,26 Prozent auf 581,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 582,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis