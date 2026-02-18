So bewegen sich Gold & Co. heute
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.986,44 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,19 Prozent höher als am Vortag (4.977,12 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,61 Prozent auf 77,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,26 US-Dollar.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 2.074,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.100,00 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,19 Prozent niedriger bei 1.697,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.735,00 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,38 Prozent auf 71,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 70,35 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 66,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 65,19 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,62 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:08 Uhr fällt der Haferpreis um -1,01 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,21 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,94 Prozent auf 2,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,88 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -2,89 Prozent auf 2.214,00 Britische Pfund, nach 2.268,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 4,27 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,06 Prozent auf 4,27 US-Dollar gestiegen.
Nach 11,34 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag um 0,18 Prozent auf 11,36 US-Dollar gestiegen.
Nach 303,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 0,10 Prozent auf 304,20 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,15 Prozent auf 0,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,59 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Weizenpreis im Aufwind. Um 12:58 Uhr zieht der Weizenpreis um 0,59 Prozent auf 191,88 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 190,75 Euro gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,14 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,33 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Rapspreis um -0,18 Prozent auf 486,63 Euro. Am tags zu vor lag der Rapspreis bei 487,50 Euro.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 1,98 Prozent auf 67,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,57 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,26 Prozent auf 581,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 582,50 US-Dollar.
