Ströer Aktie
Marktkap. 2,18 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der schwierige Werbemarkt im zweiten Halbjahr habe zur Prognosesenkung geführt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,15 €
|Abst. Kursziel*:
83,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,72%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
