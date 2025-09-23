Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,03 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
41,22 €
|Abst. Kursziel*:
16,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:56
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|10:56
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|10:56
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.