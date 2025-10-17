DAX23.763 -2,1%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1712 +0,2%Öl60,77 -0,4%Gold4.327 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Aktien Asien: Verluste - US-Schwäche setzt sich in Fernost fort

17.10.25 09:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
47.582,2 PKT -695,6 PKT -1,44%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. "Die schwachen Vorgaben aus den USA sorgten für Zurückhaltung", hieß es von der ICF Bank. "Auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drückten weiter auf die Stimmung."

Wer­bung

Vor dem Wochenende blieben die Anleger damit vorsichtig. Probleme bei einzelnen kleineren US-Banken verunsicherten die Märkte in den USA. "Die Marktteilnehmer sind von den gestrigen Ereignissen im US-Bankensektor eiskalt erwischt worden und befinden sich derzeit in einer Art Schockstarre", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Es muss sich nun zeigen, ob die notwendigen Abschreibungen bei den beiden US-Regionalbanken nur Einzelfälle bleiben."

Japanische Aktien schwächelten nach den Vortagesgewinnen. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 1,4 Prozent auf 47.582,15 Punkte. Hier belasteten Verluste der Finanzwerte. Zudem habe Notenbankpräsident Kazuo Ueda auf die Möglichkeit von Zinserhöhungen hingewiesen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Auf Wochensicht liegt der Nikkei nun leicht im Minus.

Auch australische Aktien litten am Freitag unter den US-Vorgaben. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,81 Prozent tiefer mit 8.995,29 Punkten. Er hielt sich damit auf Wochensicht aber leicht im Plus.

Wer­bung

Noch stärker waren die Abgaben in China. Hier hinterließ der Zollstreit mit den USA Spuren. Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um knapp zwei Prozent auf 4.528,63 Punkte fiel, verlor der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ebenfalls zwei Prozent auf 25.362,51 Punkte. Auf Wochensicht bewegen sich die Kurse damit leicht im Minus./mf/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:02Aktien Asien: Verluste - US-Schwäche setzt sich in Fernost fort
08:00Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
06:58Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
00:13Spotify Is Partnering With Sony, Universal and Warner on 'AI Music Products'
16.10.25Why TD SYNNEX (SNX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
16.10.25Should Value Investors Buy Nomura (NMR) Stock?
16.10.25Spotify will "verantwortungsvolle" KI-Werkzeuge entwickeln
16.10.25Vision-Pro-Zubehör: Logitech-Stift kommt, Sony Sense Controller bald einzeln
mehr