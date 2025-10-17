10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX unter 24.000-Punkte-Marke erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 1,31 Prozent nach auf 23.950,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost unter Druck

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 1,59 Prozent zurück auf 47.509,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 1,30 Prozent auf 3.864,30 Zähler.

Für den Hang Seng geht es in Hongkong um 1,83 Prozent runter auf 25.414,67 Einheiten.

3. Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow

Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

4. Merck-Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien

Die US-Tochter des Darmstädter Pharmakonzerns Merck hat mit der US-Regierung eine Vereinbarung über einen besseren Zugang zu ihren In-vitro-Fertilisations-Therapien (IVF) geschlossen. Zur Nachricht

5. HELLA-Aktie: Umsatz auf Vorjahresniveau dank Radarsensoren

HELLA hat den Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro gesteigert. Zur Nachricht

6. Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal im Blick

Der Ray-Ban -Hersteller Essilor-Luxottica hat das dritte Quartal mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk-Aktie: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic

Die Kosten für "das Fettabbau-Medikament" Ozempic könnten nach Aussage von US-Präsident Donald Trump 150 Dollar betragen - oder "viel weniger" als die derzeitigen Kosten, wie Trump im Oval Office sagte. Zur Nachricht

8. TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen

Am 20. Oktober sollen die Aktien von TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Was Anleger über den IPO von Deutschlands größtem Marineschiffbauer wissen sollten. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise tendieren zum Wochenschluss etwas leichter.

10. Euro steigt

Der Euro zeigt sich am Freitagmorgen etwas höher bei 1,17254 US-Dollar.