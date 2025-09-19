DAX 23.435 -0,9%ESt50 5.429 -0,5%Top 10 Crypto 15,51 -3,1%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 95.564 -2,7%Euro 1,1778 +0,3%Öl 66,55 -0,2%Gold 3.723 +1,0%
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Visa-Schock! Trump verlangt 100.000 USD pro H-1B-Visum! Droht Firmen wie Amazon das Aus beim Zugang zu Weltklasse-Talenten?
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
Porsche Aktie

40,01 EUR -2,03 EUR -4,83 %
Marktkap. 37,2 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche Market-Perform

11:11 Uhr
Porsche Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,01 EUR -2,03 EUR -4,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vor dem Wochenende an. Die Anleger und auch VW seien spürbar frustriert über die Versuche der Zuffenhausener, ihre Probleme in Griff zu bekommen. Reitman sieht in der Branche bessere Chancen als bei Porsche und VW./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
40,20 €		 Abst. Kursziel*:
-2,99%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
40,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,52%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

11:11 Porsche Market-Perform Bernstein Research
10:41 Porsche Hold Warburg Research
10:21 Porsche Buy Deutsche Bank AG
10:11 Porsche Neutral UBS AG
08:01 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

