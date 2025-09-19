Porsche Aktie
Marktkap. 37,2 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vor dem Wochenende an. Die Anleger und auch VW seien spürbar frustriert über die Versuche der Zuffenhausener, ihre Probleme in Griff zu bekommen. Reitman sieht in der Branche bessere Chancen als bei Porsche und VW./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
Zusammenfassung: Porsche Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
40,20 €
|Abst. Kursziel*:
-2,99%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
40,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,52%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
