Porsche vz. Aktie

40,96 EUR -0,66 EUR -1,59 %
STU
Marktkap. 37,45 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

20:36 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,96 EUR -0,66 EUR -1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Begünstigt durch die gute Geschäftsentwicklung sowie verschiedenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung rechne er mit einem Barmittelzufluss in Höhe von etwa 800 Millionen Euro, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,55 €		 Abst. Kursziel*:
57,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,25%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

20:36 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
20:36 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

