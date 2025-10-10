DAX24.569 -0,2%Est505.624 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Freitagmittag

10.10.25 12:05 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Freitagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 41,64 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,64 EUR zu. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,35 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,35 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.858 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 71,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 71,23 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,963 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 46,04 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,98 Prozent präsentiert.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,302 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

