Porsche Aktie
Marktkap. 39,05 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und Chancen, auch außerhalb Chinas in Asien zu wachsen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Porsche habe zudem nicht vor, in den USA Produktionsstandorte aufzubauen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,82 €
|Abst. Kursziel*:
49,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
