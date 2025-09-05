DAX 23.680 -0,5%ESt50 5.361 +0,0%Top 10 Crypto 15,75 -0,3%Dow 45.575 +0,1%Nas 21.840 +0,2%Bitcoin 95.750 +0,5%Euro 1,1729 -0,3%Öl 67,08 +1,3%Gold 3.649 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen stabil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Porsche Aktien-Sparplan
43,30 EUR -0,11 EUR -0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,05 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche Overweight

15:41 Uhr
Porsche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,30 EUR -0,11 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und Chancen, auch außerhalb Chinas in Asien zu wachsen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Porsche habe zudem nicht vor, in den USA Produktionsstandorte aufzubauen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche Overweight

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,82 €		 Abst. Kursziel*:
49,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

15:41 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Porsche Hold Warburg Research
06.08.25 Porsche Verkaufen DZ BANK
04.08.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
dpa-afx Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
finanzen.net MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Puma Biotech (PBYI) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Matthias Baeumer, buy
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen