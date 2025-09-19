Porsche Aktie
Marktkap. 38,88 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
