Porsche vz Aktie News: Porsche vz büßt am Mittag ein

09.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 42,10 EUR abwärts.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 42,10 EUR. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 42,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 77.958 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,30 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Mit einem Kursverlust von 5,99 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,963 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,04 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,302 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

