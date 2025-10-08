Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Porsche vz im Blick

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 42,35 EUR.

Das Papier von Porsche vz befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 42,35 EUR ab. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 41,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,34 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 535.906 Aktien.

Bei 71,30 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 68,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Abschläge von 6,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,963 EUR je Porsche vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,302 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Studie offenbart: Während NS-Zeit wurde Porsche-Mitgründer herausgedrängt