Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 42,38 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Porsche vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 42,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.624 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 6,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,963 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 46,04 EUR.
Porsche vz veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Am 23.10.2026 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,302 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
Studie offenbart: Während NS-Zeit wurde Porsche-Mitgründer herausgedrängt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen