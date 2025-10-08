Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 42,38 EUR.

Das Papier von Porsche vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 42,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.624 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 6,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,963 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 46,04 EUR.

Porsche vz veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Am 23.10.2026 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,302 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

