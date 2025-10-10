Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 41,52 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 41,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 41,45 EUR. Bei 42,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 195.597 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,72 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,963 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,302 EUR je Aktie belaufen.

