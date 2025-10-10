DAX24.591 -0,1%Est505.619 -0,1%MSCI World4.338 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.065 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

10.10.25 16:09 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 41,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,50 EUR -0,28 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 41,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 41,45 EUR. Bei 42,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 195.597 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,72 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,963 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,302 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

Porsche-Aktie schwächelt: Autobauer mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten

VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz - Hoffnung ruht auf auf Autogipfel

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
22.09.2025Porsche NeutralUBS AG
22.09.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

