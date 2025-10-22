DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,05 +0,6%Gold4.088 -0,9%
EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 24,7 Millionen zu

22.10.25 11:04 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 24,7 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 25,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,37 (zuvor: 4,36) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 05:05 ET (09:05 GMT)