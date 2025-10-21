DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Fokus auf Aktienkurs

Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Vormittag fester

21.10.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,24 EUR 0,25 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 43,24 EUR. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,30 EUR aus. Bei 43,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.081 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,28 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 64,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 8,46 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Porsche vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,275 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen