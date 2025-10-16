Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,28 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich des Abschieds von Vorstandschef Oliver Blume auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Blume habe alle notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Produktionsbasis von Porsche neu auszurichten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit seien die Weichen gestellt, um in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Sollte der frühere McLaren-Chef Michael Leiters tatsächlich zu Blumes Nachfolger ernannt werden, wäre dies ein positiver Schritt für das Unternehmen. Blume sei weiterhin als Chef des Volkswagen-Konzerns tätig und können sich dann auf die weltweite Stärkung aller Marken der Gruppe konzentrieren./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,19 €
|Abst. Kursziel*:
51,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,49%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:16
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
