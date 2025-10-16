DAX 23.771 -2,1%ESt50 5.577 -1,3%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.625 -3,0%Euro 1,1695 +0,0%Öl 60,70 -0,5%Gold 4.332 +0,1%
Porsche vz. Aktie

41,97 EUR +0,76 EUR +1,84 %
STU
Marktkap. 37,28 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

12:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,97 EUR 0,76 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich des Abschieds von Vorstandschef Oliver Blume auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Blume habe alle notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Produktionsbasis von Porsche neu auszurichten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit seien die Weichen gestellt, um in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Sollte der frühere McLaren-Chef Michael Leiters tatsächlich zu Blumes Nachfolger ernannt werden, wäre dies ein positiver Schritt für das Unternehmen. Blume sei weiterhin als Chef des Volkswagen-Konzerns tätig und können sich dann auf die weltweite Stärkung aller Marken der Gruppe konzentrieren./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,19 €		 Abst. Kursziel*:
51,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,49%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12:16 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

