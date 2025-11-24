DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Porsche vz im Blick

Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagmittag Boden gut

24.11.25 12:06 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 43,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,69 EUR 0,30 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,64 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 44,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,70 EUR. Bisher wurden heute 102.266 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Bei 63,32 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,918 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,38 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,71 Mrd. EUR.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,430 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09:51Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:51Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

