Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 43,64 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,64 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 44,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,70 EUR. Bisher wurden heute 102.266 Porsche vz-Aktien gehandelt.
Bei 63,32 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,918 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,38 EUR.
Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,71 Mrd. EUR.
Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,430 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
