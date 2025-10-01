Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Mittwochabend fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 335,22 USD.

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 335,22 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 337,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 327,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.699.595 Broadcom-Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 138,11 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 58,80 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

