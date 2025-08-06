Quantenaktie im Fokus

Quantenaktien sind derzeit in aller Munde. Entsprechend gespannt warteten Anleger auf die Zahlen des Branchenprimus D-Wave Quantum.

Das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für D-Wave Quantum abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 US-Dollar und lag damit deutlich höher als vor Jahresfrist, als noch ein Minus von 0,100 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten waren im Vorfeld von einem EPS von -0,051 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz lag mit 3,095 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,2 Millionen US-Dollar). Bei den Erlösen konnte D-Wave die Markterwartungen schlagen erreichen, Analysten hatten zuvor Umsätze von 2,5 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise um 4,44 Prozent tiefer bei 16,80 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net