Aktien Europa: Börsen erholen sich - Telekomwerte gefragt

22.01.26 12:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. "Die Erleichterung über die Deeskalation im Grönland-Streit zwischen den USA und Europa hatte bereits zu einer Kursrally an den US-Finanzmärkten geführt", merkte Marktexperte Andreas Lipkow zu den Vorgaben aus Übersee an.

Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 1,22 Prozent auf 5.954,67 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 10.207,07 Zähler zu. Für den Schweizer SMI ging es um 0,61 Prozent auf 13.237,38 Punkte aufwärts.

Mit der Erholung scheinen die Märkte wieder die aufwärtsgerichtete Entwicklung der Vorwoche aufgenommen zu haben. "Politische Risiken sorgen zwar für kurzfristige Volatilität, ändern jedoch nicht automatisch den übergeordneten Trend", stellte Marktanalyst Maximilian Wienk vom Broker eToro dazu fest.

Gefragt waren die Autowerte. Marktteilnehmer reagierten mit Erleichterung darauf, dass US-Präsident Donald Trump nicht erneut die Zollkeule einsetzt. Dies hätte den exportorientierten Sektor, der so schon mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen hat, hart getroffen.

VW (Volkswagen (VW) vz) gefiel zudem mit Aussagen zum Barmittelfluss, der im Konzernbereich Automobile 2025 überraschend hoch ausgefallen war. VW gewannen 4,7 Prozent.

Auch die Telekomwerte legten deutlich zu. Ein Konsortium unter Führung von Bouygues Telecom hatte neue Gespräche zur Übernahme der Altice Group bestätigt. Bougygues kletterten um 2,6 Prozent, die Aktie der zu dem Konsortium gehörigen Orange SA (Orange) stiegen um 3,4 Prozent.

Vodafone (Vodafone Group) gewannen knapp drei Prozent. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende habe er erst ein Jahr später erwartet.

Gefragt waren zudem Technologiewerte und besonders Titel aus dem Halbleiterbereich. ASML (ASML NV) stiegen um drei Prozent und folgten damit den Vorgaben aus den USA und Asien. "Zusätzlich befeuerten Aussagen des NVIDIA-Chefs Huang auf dem Weltwirtschaftsforum die KI-Phantasien", merkte Lipkow an.

Im Rohstoffsektor, der nach dem Höhenflug der Vormonate etwas schwächelten, entzogen sich ArcelorMittal mit 4,6 Prozent Aufschlag der Branchentendenz. Die Citigroup hatte das Kursziel deutlich von 45 auf 55 Euro erhöht./mf/jha/