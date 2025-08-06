IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken
Quantenaktien stehen derzeit besonders im Anlegerfokus. Entsprechend gespannt waren Anleger auf die Zahlen des Branchenvertreters IonQ.
Werte in diesem Artikel
Für IonQ ist das zweite Geschäftsquartal 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie wurde ausgeweitet von 0,180 US-Dollar auf 0,7 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Ergebnis je Aktie von -0,293 US-Dollar in Aussicht gestellt, damit schnitt IonQ schlechter ab als erwartet.
Der Umsatz lag daneben mit 20,694 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert (11,4 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (17,2 Millionen US-Dollar).
Die IonQ-Aktie zeigt sich am Donnerstag vorbörslich an der NYSE zeitweise 2,38 Prozent tiefer bei 40,25 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
