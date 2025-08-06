DAX24.314 +1,6%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,92 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1658 ±0,0%Öl67,29 +0,5%Gold3.381 +0,4%
Quantenaktie im Fokus

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

07.08.25 11:41 Uhr
IonQ-Aktie an der NYSE im Minus: IonQ erneut mit tiefroten Zahlen | finanzen.net

Quantenaktien stehen derzeit besonders im Anlegerfokus. Entsprechend gespannt waren Anleger auf die Zahlen des Branchenvertreters IonQ.

Für IonQ ist das zweite Geschäftsquartal 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie wurde ausgeweitet von 0,180 US-Dollar auf 0,7 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Ergebnis je Aktie von -0,293 US-Dollar in Aussicht gestellt, damit schnitt IonQ schlechter ab als erwartet.

Der Umsatz lag daneben mit 20,694 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert (11,4 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (17,2 Millionen US-Dollar).

Die IonQ-Aktie zeigt sich am Donnerstag vorbörslich an der NYSE zeitweise 2,38 Prozent tiefer bei 40,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

