Ballard Power-Aktie auf Zick-Zack-Kurs: Quartalsverlust eingegrenzt - Umsatzerwartungen verfehlt
Nachdem die Märkte gespannt auf die Zahlen warteten, gibt es nun Klarheit über die Geschäftsentwicklung von Ballard Power im vergangenen Quartal.
Ballard Powert hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 einmal mehr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Verlust pro Aktie betrug 0,08 US-Dollar, verglichen mit 0,11 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Verlust fiel damit geringer aus als von Analysten, die ein EPS von -0,09 US-Dollar prognostiziert hatten, erwartet.
Die Umsätze legten zu und wurden von 16 Millionen US-Dollar auf 17,8 Millionen US-Dollar gesteigert. Mit diesem Wert wurden die Markterwartungen von 18,25 Millionen US-Dollar unterboten.
Im Montagshandel schlägt die Ballard Power-Aktie an der NASDAQ in beide Richtungen aus. Inzwischen verliert sie 1,11 Prozent auf 1,78 US-Dollar.
Alle: Alle Empfehlungen