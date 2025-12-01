Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite gab zum Handelsschluss nach.

Am Montag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,38 Prozent auf 23.275,92 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,827 Prozent tiefer bei 23.172,34 Punkten, nach 23.365,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.110,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.363,85 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.724,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21.455,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19.218,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,72 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Synopsys (+ 4,85 Prozent auf 438,29 USD), Hooker Furniture (+ 4,85 Prozent auf 11,25 USD), AngioDynamics (+ 4,60 Prozent auf 12,97 USD), Deckers Outdoor (+ 4,53 Prozent auf 92,02 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,17 Prozent auf 21,25 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-7,72 Prozent auf 0,43 USD), Microvision (-7,63 Prozent auf 0,87 USD), Myriad Genetics (-7,47 Prozent auf 7,06 USD), Ballard Power (-5,63 Prozent auf 2,68 USD) und Century Casinos (-4,61 Prozent auf 1,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.076.298 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,02 Prozent an der Spitze im Index.

