Blick auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Donnerstagabend vor

23.10.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Donnerstagabend vor

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 182,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
157,50 EUR 2,48 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 182,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 182,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,48 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.213.665 Stück gehandelt.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,62 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 6,81 Prozent niedriger. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 52,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,86 USD an.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 46,74 Mrd. USD gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
