Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 701,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 701,50 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 708,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 708,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 487.765 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 747,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (450,81 USD). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 55,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 766,17 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,78 USD im Jahr 2025 aus.

