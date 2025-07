Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Zoll-Deal/Energieimporte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Zoll-Deal/Energieimporte:

"Mit ihrem Versprechen, Öl, Gas und Kohle aus den USA im Wert von 250 Milliarden Dollar pro Jahr zu importieren, wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den US-Präsidenten Donald Trump davon abhalten, seine irrationalen Zolldrohungen wahr zu machen. Das hat zwar zum Teil geklappt, dafür fragt sich die Energiebranche jetzt, ob in Brüssel eigentlich irgendwer weiß, wie der Markt überhaupt funktioniert. (.) Alle Mittel zur Umsetzung wären ein massiver Eingriff in den freien Energiemarkt Europas. Und zu welchem Preis? Damit die EU von einer Abhängigkeit (von Russland) in die nächste (USA) gerät? Nicht zu vergessen, dass die Ankündigungen auch Lieferanten aus dem Nahen Osten verärgern dürften. Bleibt zu hoffen, dass dieser Deal im Sande verläuft. Und dass vielleicht genau das der Plan war."/DP/jha