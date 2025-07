Pressestimme: 'Die Glocke' zu Jette Nietzard

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Jette Nietzard:

"Jette Nietzard, Co-Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, will beim Bundeskongress im Oktober nicht erneut für das Spitzenamt der Nachwuchsorganisation antreten. Für die Mutterpartei ist das eine wirklich gute Nachricht. Denn Nietzard hat den Grünen wiederholt durch unhaltbare Äußerungen schweren Schaden zugefügt. Zur Liste der Verfehlungen zählen unter anderem die völlig inakzeptable Verunglimpfung von Polizisten, die (zumindest kurzzeitige) Relativierung der menschenverachtenden Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel oder nebulöse Äußerungen, wonach gegen eine mögliche AfD-Regierungsbeteiligung ab 2029 notfalls auch "bewaffneter Widerstand" ein Mittel sein könnte. Wer sich so äußert, hat bei den Grünen nichts verloren."/DP/jha