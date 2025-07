Neustart nach Krise

Nach dem dramatischen Absturz auf 34 US-Cent kehrt WeightWatchers mit einer völlig neuen Strategie an die Börse zurück.

• WeightWatchers hat nach überstandenem Chapter-11-Verfahren den Neustart an der NASDAQ vollzogen

• Mit Dr. Kim Boyd als neuer medizinischer Leiterin fokussiert sich das Unternehmen auf Frauengesundheit, besonders in der Menopause

• Statt gegen Abnehmmedikamente zu konkurrieren, will WeightWatchers Mitglieder bei deren Einnahme begleiten und zusätzliche Unterstützung bieten

Der Diät-Gigant hat sein Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen und setzt nun gezielt auf den lukrativen Markt der Frauengesundheit - insbesondere mit spezialisierten Angeboten für Frauen in der Menopause. Mit dieser radikalen Neuausrichtung will WeightWatchers dem Druck durch Abnehmmedikamente von Novo Nordisk und Eli Lilly entgegentreten und eine wachstumsstarke Nische besetzen.

Vom Absturz zur Wiedergeburt: WeightWatchers kehrt an die NASDAQ zurück

WeightWatchers (WW International) hat einen bemerkenswerten Turnaround vollzogen. Nach der Durchführung eines Chapter-11-Insolvenzverfahrens in den USA und einer finanziellen Restrukturierung ist das Unternehmen nun wieder an der NASDAQ unter dem Kürzel WW gelistet. Die Aktie, die im Frühjahr auf dramatische 34 US-Cent abgestürzt war und sich damit mehr als halbiert hatte, gibt es nun nicht mehr. Die neue Aktie wird an der NASDAQ erst seit Ende Juni unter dem Kürzel WW gehandelt.

Am Dienstag geht es jedoch zeitweise 0,33 Prozent auf 39,87 US-Dollar runter.

Der einstige Diät-Marktführer war durch die wachsende Konkurrenz von Abnehmmedikamenten wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly sowie durch digitale Plattformen wie Hims & Hers massiv unter Druck geraten. Diese Marktveränderungen hatten das traditionelle Geschäftsmodell des Unternehmens grundlegend in Frage gestellt und zur finanziellen Schieflage geführt.

Strategischer Richtungswechsel: Menopause als Milliardenmarkt

Der vielleicht wichtigste Teil der Neuausrichtung ist der Fokus auf ein bisher vernachlässigtes Segment: Frauengesundheit. WeightWatchers wird erstmals gezielt ein Programm für Frauen in der Lebensphase vor, während und nach der Menopause anbieten. Dieses umfasst sowohl verschreibungspflichtige Behandlungen wie Hormonersatztherapien als auch spezialisierte Verhaltens- und Ernährungsberatung.

Mit Dr. Kim Boyd hat das Unternehmen eine neue medizinische Leiterin (Chief Medical Officer) ernannt, die diese strategische Neuausrichtung vorantreiben soll. Sie folgt auf Amy Meister und soll WeightWatchers dabei helfen, das klassische Diätmodell an die aktuellen Marktherausforderungen anzupassen.

Gewinnchance durch Nischenstrategie: Begleitung bei Medikamenteneinnahme

Besonders interessant für Anleger: WeightWatchers versucht nicht länger, gegen die Abnehmmedikamente zu kämpfen, sondern positioniert sich als ergänzender Dienstleister. Das Unternehmen betont, dass Mitglieder künftig optimal auch bei der Einnahme von Abnehmmedikamenten begleitet werden sollen. Diese Kombination aus medizinischer Behandlung und bewährter Verhaltensänderung könnte ein Alleinstellungsmerkmal im umkämpften Markt darstellen.

Mit der gezielten Ansprache von Frauen zwischen 40 und 60 Jahren adressiert WeightWatchers zudem eine kaufkräftige und wachsende Zielgruppe, die in vielen Gesundheitsprogrammen bisher nicht spezifisch berücksichtigt wurde.

Ausblick für Anleger: Chancen und Risiken nach dem Neustart

Für Anleger bietet die WeightWatchers-Aktie nach dem Neustart sowohl Chancen als auch Risiken. Die Umpositionierung als Gesundheitsunternehmen mit medizinischem Schwerpunkt könnte bei erfolgreicher Umsetzung zu einer deutlichen Kurserholung führen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die neue Strategie tatsächlich genügend Kundinnen überzeugen kann, um langfristig profitables Wachstum zu sichern.

Die nächsten Quartale werden zeigen, ob WeightWatchers mit seiner Spezialisierung auf Frauengesundheit und der Neupositionierung als ergänzender Anbieter zu Abnehmmedikamenten den Turnaround nachhaltig schaffen kann.

