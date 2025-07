IPO mit Signalwirkung

Experten sehen mit dem IPO von Figma ein mögliches Comeback des Softwaremarkts - und den Auftakt für eine neue Welle milliardenschwerer Börsengänge.

• Figmas Börsengang könnte weitere IPOs auslösen

• Canva & Co. könnten nachziehen

• KI als Schlüsselfaktor bei der Bewertung neuer Tech-IPOs



Wer­bung Wer­bung

Nach einer längeren Zurückhaltung bei Börsengängen von Tech-Unternehmen infolge von Inflations- und Rezessionssorgen nimmt die Aktivität nun wieder leicht zu. Der Webdesign-Spezialist Figma Inc. könnte dabei mit seinem erwarteten Börsengang am 31. Juli 2025 an der NYSE ein starkes Signal setzen: Das Unternehmen plante rund 36,94 Millionen Aktien zu einem Preis von 33 US-Dollar zu platzieren - deutlich mehr als die ursprünglich geplante Spanne von 25 bis 28 US-Dollar, die am 28. Juli auf das neue Niveau angehoben wurde. Die Aktie eröffnete bei 85 US-Dollar und damit rund 174 Prozent über dem erwarteten Ausgabepreis. Dies entspricht laut Forbes einem Emissionserlös von über 1,2 Milliarden U-Dollar. Zuletzt lag der Peris einer Figma-Aktie sogar bei 102,64 US-Dollar.

Mit dem Tickerkürzel "FIG" reiht sich Figma in eine kleine, aber wachstumsstarke Riege jüngster Tech-IPOs ein, die unter anderem CoreWeave, Circle, eToro und Chime umfasst. Das IPO kommt dabei weniger als zwei Jahre, nachdem Figma die geplante Übernahme durch den Softwaregiganten Adobe Inc. auf Druck der Regulierungsbehörden abgeblasen hatte. Der damalige Deal sollte 20 Milliarden US-Dollar schwer sein, wurde jedoch wegen kartellrechtlicher Bedenken verworfen. Analysten sehen in diesem Schritt nicht nur einen Meilenstein für Figma selbst, sondern auch eine mögliche Initialzündung für andere noch nicht börsennotierte Tech-Schwergewichte.

Figma als Türöffner für weitere milliardenschwere IPOs?

Laut Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, könnte Figma den Weg für weitere milliardenschwere Börsengänge ebnen. In einer Kundenmitteilung schrieb er laut MarketWatch, Figma sei "das richtige Unternehmen", um andere große private Softwareunternehmen zu überzeugen, den öffentlichen Markt zu betreten.

Wer­bung Wer­bung

Besonders drei Unternehmen sieht Luria dabei in der Warteschleife: Genesys Cloud Services Inc., eine KI-basierte Kundenserviceplattform, Canva Pty Ltd., eine Grafikdesign-Software, sowie das Datenanalyseunternehmen Databricks Inc.. Wie MarketWatch unter Berufung auf Insiderberichte meldet, hat Genesys bereits im Oktober 2024 vertraulich IPO-Unterlagen eingereicht. Offizielle Anmeldungen der Unternehmen stehen allerdings noch aus. Alle drei sind derzeit ausschließlich im privaten Aktienhandel vertreten.

Dass sich das IPO-Fenster nun wieder öffnet, ist laut Luria auch einer allgemeinen Reifung des privaten Markts zu verdanken. "Mit verlängerten Zeitspannen zwischen Kapitalbeschaffung und einem Liquiditätsereignis haben sich diese Organisationen fit gemacht", zitiert ihn MarketWatch.

IPO mit Signalwirkung: KI als strategischer Wachstumstreiber

Ein zentrales Thema bei der Bewertung neuer Tech-IPOs ist die strategische Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Unternehmen müssen zeigen, dass sie nicht nur mit KI arbeiten, sondern dadurch auch Mehrwert schaffen können. In diesem Punkt sieht Luria Figma laut MarketWatch gut aufgestellt: "Figmas Wachstumskurve profitiert vom exponentiellen Wachstum digitaler Inhalte und Software, die sowohl von Einzelpersonen als auch Unternehmen erstellt werden."

Wer­bung Wer­bung

Figma wurde 2012 gegründet und hat sich seither von einem reinen Design-Tool zu einer vernetzten, KI-gestützten Plattform weiterentwickelt, die Teams durch den gesamten Produktentwicklungsprozess begleitet. "Wir glauben, dass generative KI diesen Trend weiter beschleunigt, indem sie technische Barrieren entfernt, die Nutzer zuvor daran gehindert haben, Anwendungen und Inhalte zu erstellen", fügte Luria gemäß MarketWatch hinzu.

Der Börsengang von Figma könnte der Startschuss für eine neue Welle milliardenschwerer Software-IPOs sein. Mit einem Fokus auf Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und der strategischen Integration von KI-Technologien positioniert sich Figma laut Experten als potenzieller Trendsetter der gesamten Branche. Die Performance der Figma-Aktie bleibt mit Spannung abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.