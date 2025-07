Bernstein-Analyse

Analysten sind sich bei der Bewertung der NVIDIA-Aktie uneinig. Während die Citi noch höhere Kurse erwartet, macht man sich bei Bernstein Sorgen. So argumentieren die Experten.

• Citi erwartet starkes Wachstum durch KI-Infrastruktur-Aufträge

• Bernstein warnt vor möglichen Zollrisiken unter Trump

• Anleger scheinen positiv auf die optimistische Citi-Prognose zu reagieren



Für die Citi steht fest: Die NVIDIA-Aktie hat ihren Zenit noch nicht erreicht. Analysten der US-Bank haben ihr Kursziel für den Anteilsschein nach oben korrigiert.

NVIDIA-Kursziel angehoben

Das Unternehmen erhöhte sein Kursziel für den Chiphersteller auf 190 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent gegenüber den Schlusskurs der NVIDIA-Aktie am Montag an der NASDAQ entspricht.

Analysten von Citi erwarten, dass NVIDIA einen größeren Anteil des wachsenden Gesamtmarktes (TAM) für Rechenzentrumsinfrastruktur erobern wird, wie Yahoo Finance aus einer Mitteilung der Experten zitiert. "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage staatlicher Investoren bereits 2025 Milliarden Dollar beträgt und 2026 weiter steigen dürfte", schrieben die Analysten Atif Malik und Papa Sylla. NVIDIA sei an "praktisch jedem staatlichen Deal" beteiligt, was das Unternehmen zu einem zentralen Akteur im globalen Wettlauf um den Aufbau nationaler KI-Infrastruktur mache, hieß es in der Mitteilung,

Mehr Marktanteile voraus

Die Bank-Analysten erhöhten in diesem Zusammenhang auch ihre Schätzung des Gesamtumsatzes im Bereich KI-Rechenleistung für 2028 auf 563 Milliarden Dollar, zuletzt hatte man dem KI-Riesen hier 500 Milliarden US-Dollar zugetraut. Im Netzwerksegment erwartet man nun statt 90 Milliarden US-Dollar 119 Milliarden US-Dollar.

Bernstein mit Sorgen um Zölle

Während die Experten der Citi also überaus optimistisch für die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie sind, bleibt man bei Bernstein etwas skeptischer. Das US-Analysehaus hat beim Kursziel keine Anpassung nach oben vorgenommen und die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon bewertete in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar die Situation, dass US-Präsident Donald Trump Ländern wie Südkorea oder Japan in versendeten Briefen mit hohen Zöllen ab dem 1. August droht. Die Briefe ließen zwar Gestaltungsspielraum, aber die Abgaben drohten wohl erneut zum Streitthema zu werden. Sie müssten auch von möglichen Sektorzöllen getrennt werden, die im Halbleiterbereich nach wie vor drohten. Wegen der herrschenden Unsicherheit bleibe es schwierig, die Auswirkungen zu bewerten.

Zeitweise scheinen sich Anleger eher der Einschätzung der Citi anschließen zu wollen: Die NVIDIA-Aktie bewegt sich im NASDAQ-Handel 1,06 Prozent im Plus bei 159,92 US-Dollar. Allerdings liegt auch das Bernstein-Kursziel jenseits des aktuellen Kursniveaus.

