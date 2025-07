10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX mit Erholungsversuch

Der DAX dürfte sich nach seinen Vortagesverlusten am Dienstag an einer Erholung versuchen und könnte dabei die runde Marke von 24.000 Punkten wieder übersteigen, die er am Montag unterschritten hatte. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,39 Prozent höher bei 24'064,18 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben nach

Die asiatischen Börsen erleiden am Dienstag Verluste. In Tokio fällt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um 0,97 Prozent auf 40.603 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich gleichzeitig bei 3.596 Zählern nur um leichte 0,05 Prozent tiefer. Deutlicher abwärts geht es hingegen in Hongkong: Dort verliert der Hang Seng unterdessen 1,06 Prozent auf 25.291 Einheiten.

3. Siltronic revidiert Umsatzziel nach unten

Der Chip-Zulieferer Siltronic blickt mangels ausbleibender, deutlicher Nachfrageerholung vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung 2025.

4. Hypoport meldet Verdoppelung des operativen Gewinns

Hypoport hat im zweiten Quartal von einer besseren Entwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung profitiert. Der Finanzdienstleister setzte mehr um und konnte seinen operativen Gewinn mehr als verdoppeln.

5. TeamViewer verzeichnet Umsatzwachstum

TeamViewer ist im zweiten Quartal unter anderem wegen des verhaltenen Marktumfelds in den USA und wegen Budgetkürzungen im öffentlichen Sektor etwas langsamer gewachsen.

6. PayPal-Aktie vor Zahlenvorlage im Visier

In den USA wird es heute vor Börsenstart spannend: Zahlungsdienstleister PayPal gewährt Anlegern einen Bick in die Bücher.

7. Redcare Pharmacy: Sondereffekt sorgt für Nettogewinn

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 18,1 Millionen Euro von 15 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

8. SUSS MicroTec bleibt bei Margenprognosen zurückhaltend

Der Halbleiterzulieferer SUSS blickt pessimistischer auf das laufende Jahr. Die Bruttomarge dürfte 2025 zwischen 37 und 39 Prozent liegen, teilte das Unternehmen mit.

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 66,57 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 69,22 Dollar zurückfiel.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich am Morgen im Vergleich zum Vorabend kaum. Zweitweise notierte er am Dienstag bei 1,1589 US-Dollar - nach 1,1590 US-Dollar am Vorabend.