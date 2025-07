Aufwärtstrend

Der Bitcoin ist am Mittwochabend erstmals über 113.000 US-Dollar gestiegen und hat damit ein neues Rekordhoch markiert.

Der Bitcoin macht weiter mit seiner Rekordrally. Die älteste und bekannteste Digitalwährung kletterte am Donnerstag erstmals über die Marke von 113.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp erreichte der Bitcoin zuletzt einen Rekordwert bei knapp 113.800 Dollar. Damit übertraf er seinen alten Höchstwert vom Vorabend bei über 112.000 Dollar noch einmal deutlich. Zuletzt notierte das Kryptourgestein noch bei 113.337 US-Dollar.

Die Hoffnung auf weitere Entspannungssignale im schwelenden Handelsstreit , die Zuflüsse in börsengehandelte Bitcoin-ETFs und ein kryptofreundliches regulatorisches Umfeld in den USA sorgten für eine Goldgräberstimmung am Markt, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

NEW YORK (dpa-AFX)