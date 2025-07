So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Gold & Co. im Marktbericht

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 3.310,75 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,30 Prozent höher als am Vortag (3.300,70 US-Dollar).

Zudem gibt der Silberpreis am Mittwochabend nach. Um -1,22 Prozent auf 36,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 36,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Platinpreis um -1,81 Prozent auf 1.354,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.379,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,36 Prozent auf 1.109,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.113,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (70,15 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 70,16 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,31 Prozent auf 68,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 68,33 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,10 Prozent auf 2,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,36 Prozent auf 4,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,11 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) geht es um 0,46 Prozent auf 3,21 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Mittwochabend nach. Um -0,63 Prozent auf 10,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,56 Prozent auf 266,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 267,20 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar).

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,54 Prozent.

Zeitgleich kommt der Mageres Schwein Preis kaum vom Fleck. Nach 1,07 US-Dollar am Vortag, tendiert der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr bei 1,07 US-Dollar.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,23 US-Dollar am Vortag auf 17,32 US-Dollar nach oben (+0,35Prozent).

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -1,23 Prozent auf 63,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 2,31 Prozent auf 621,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 607,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net