Die Europäische Union strebt noch in diesem Monat, möglicherweise sogar schon in den nächsten Tagen, ein Handelsabkommen mit den USA an, sagte ein Sprecher.

Die EU befindet sich in Verhandlungen, von denen Beamte hoffen, dass sie das Endstadium eines kurzen Rahmenabkommens darstellen. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass die Zölle in Höhe von 10 Prozent für die meisten europäischen Waren wahrscheinlich bestehen bleiben werden.

Trump hatte am Dienstag gesagt, dass die USA mit der EU im Gespräch seien. Er sagte, er sei "wahrscheinlich zwei Tage davon entfernt", einen Brief an die EU zu senden, in dem er darlegt, welche Zölle sie am 1. August, dem kürzlich verschobenen Stichtag für das Inkrafttreten höherer Abgaben, zu zahlen hätte.

Der EU-Sprecher sagte jedoch am Mittwoch, er gehe davon aus, dass die EU ein solches Schreiben nicht erhalten werde. EU-Handelschef Maros Sefcovic sprach am Dienstag mit US-Handelsminister Howard Lutnick und wird später am Mittwoch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sprechen. Die Europäische Kommission wird am Mittwoch auch die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten über die Handelsgespräche informieren.

Der EU-Sprecher sagte, die EU strebe eine Einigung mit den USA vor dem 1. August und "möglicherweise sogar in den kommenden Tagen" an und fügte hinzu: "Wir befinden uns jetzt in einer Phase, die ich als die heikelste in den Verhandlungen bezeichnen würde."

