10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX marginal fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,07 Prozent höher bei 24.223,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio kann der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,21 Prozent auf 39.773,26 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,3 Prozent auf 3.508,14 Zähler.

Der Hang Seng zeigt sich daneben 0,96 Prozent im Minus bei 23.915,54 Einheiten.

3. Trump könnte offenbar Kurswechsel im Ukraine-Krieg anstreben

US-Präsident Donald Trump erwägt einem Bericht zufolge die Lieferung eines zusätzlichen Luftabwehrsystems an die Ukraine und deutet damit einen möglichen Kurswechsel seiner Haltung in dem Krieg an.

4. Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen

Die Aktien von 1&1 müssen ihren Platz in SDAX und TecDAX räumen. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Dienstagabend mitteilte, müssen die Aktien außerplanmäßig SDAX, HDAX und TecDAX aufgrund einer Übernahme verlassen.

5. KION-Aktie: Jefferies senkt KION auf 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von KION von 51 auf 57 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Erholungsrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

6. EZB-Ratsmitglied Vujcic: Zinspause im Juli?

Der kroatische Notenbankchef Boris Vujcic hat sich indirekt für eine Zinspause bei der nächsten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen.

7. Airbus-Aktie gefragt: Airbus lieferte im Juni 63 Flugzeuge an Kunden

Der Flugzeughersteller Airbus hat im Juni 63 Flugzeuge an 35 Kunden übergeben. Damit lag die Zahl der Auslieferungen im ersten Halbjahr 2025 bei 306 Maschinen, die an 65 Kunden gingen.

8. Tesla-Aktie vor weiteren Belastungen? Ford-Chef setzt im Rennen ums autonome Fahren auf Lidar

Ford positioniert sich klar gegen Teslas reinen Kameraansatz beim autonomen Fahren und betont die unersetzliche Rolle von Lidar für die Sicherheit.

9. Ölpreise minimal tiefer

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochmorgen marginal im Minus.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich kaum verändert.