Stoxx Europe 50-Wert National Grid-Aktie: National Grid-Dividende verringert sich

Auszahlung an Aktionäre

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die National Grid-Dividende aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert National Grid am 09.07.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,47 GBP. Damit wurde die National Grid-Dividende im Vorjahresvergleich um 17,54 Prozent gekappt. Alles in allem schüttet National Grid 1,53 Mrd. GBP an Aktionäre aus. So verkleinerte sich die National Grid- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 11,00 Prozent.

National Grid- Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte der National Grid-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 10,34 GBP. Der Dividendenabschlag auf den National Grid-Titel erfolgt am 10.07.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem National Grid-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die National Grid-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der National Grid-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,63 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,81 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von National Grid via London 11,53 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 61,49 Prozent besser entwickelt als der National Grid-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel National Grid

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,48 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 4,64 Prozent bedeuten.

Grunddaten der National Grid-Aktie

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens National Grid beläuft sich aktuell auf 50,678 Mrd. GBP. National Grid verfügt über ein KGV von aktuell 16,37. Der Umsatz von National Grid belief sich in 2025 auf 18,378 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,62 GBP.

Redaktion finanzen.net