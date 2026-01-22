DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
National Grid Aktie

Marktkap. 68 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1260 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültige Entscheidung zur Regulierung des britischen Stromübertragungsnetzes erhöhe die Planbarkeit der Anlagebasis des Versorgers bis 2028 auf 80 Prozent, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 8 Prozent und damit am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

