National Grid Aktie

Marktkap. 67,76 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
JP Morgan Chase & Co.

National Grid Overweight

15:21 Uhr
National Grid Overweight
National Grid plc
13,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Javier Garrido verlieh der Aktie des Versorgers laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung zudem den Status "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Overweight

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

15:21 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 National Grid Overweight Barclays Capital
12.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
