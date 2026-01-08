National Grid Aktie
Marktkap. 67,76 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Javier Garrido verlieh der Aktie des Versorgers laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung zudem den Status "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|15:21
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG