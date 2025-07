Abnehmspritze

Novo Nordisk hat bei der EMA die Zulassung einer höheren Dosierung von Wegovy beantragt, um Menschen mit Adipositas gezielter bei der Gewichtsreduktion zu unterstützen.

• Novo Nordisk beantragt EU-Zulassung für 7,2 mg-Dosierung von Wegovy

• Wegovy-Standarddosis bei 2,4 mg

• Neue Dosis soll Menschen mit Adipositas effektivere Therapieoption bieten

Wer­bung Wer­bung

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Zulassung einer neuen Dosierung seines Abnehmmedikaments Wegovy (Semaglutid) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) beantragt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag per Pressemitteilung mit. Die neue 7,2 mg-Dosis zeige in Studien, in denen Semaglutid 7,2 mg an Erwachsenen mit und ohne Typ-2-Diabetes getestet wurde beeindruckende Ergebnisse: Ein Drittel der Teilnehmer habe mindestens 25 Prozent ihres Körpergewichts verloren, so Novo Nordisk. Die Sicherheit des Medikaments blieb dabei auf dem Niveau der bisherigen Therapien.

Grundlage sind klinische Daten aus den STEP UP- und STEP UP T2D-Studien, wobei in der STEP UP-Studie ein Drittel der Teilnehmer eine Gewichtsreduktion von mindestens 25 Prozent im Vergleich zu einem Placebo erzielten. Die durchschnittliche Gewichtsabnahme lag bei 21 Prozent. Laut Novo Nordisk zeigt sich damit ein deutlich stärkerer Abnehm-Effekt als bei der bisherigen Standarddosis von 2,4 mg, bei gleichbleibend guter Verträglichkeit.

Die STEP UP T2D-Studie untersuchte zusätzlich die Wirksamkeit bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes. Auch hier konnte die neue Wegovy-Dosis ihre Überlegenheit gegenüber einem Placebo bei der Gewichtsabnahme unter Beweis stellen. Die Studiendauer betrug jeweils 72 Wochen, was einen langfristigen Therapieansatz unter realitätsnahen Bedingungen widerspiegelt.

Wer­bung Wer­bung

Abnehmmedikament Wegovy: Neue Perspektiven für die Adipositas-Behandlung

Die höhere Dosierung von Wegovy könnte nach Einschätzung von Novo Nordisk eine wertvolle Ergänzung im Kampf gegen chronische Adipositas darstellen. "Diese neue Dosis wurde als gezielte Option für Menschen entwickelt, die zusätzliche Unterstützung benötigen, um eine bedeutsame und nachhaltige Gewichtsabnahme zu erreichen", wird Ludovic Helfgott, Executive Vice President und Leiter der Produkt- und Portfoliostrategie, in der Unternehmensmitteilung zitiert. Man glaube fest daran, dass dieses Präparat auch bei der Erreichung weiterer gesundheitlicher Ziele - etwa Verbesserungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Gelenkproblemen - eine Rolle spielen könne.

Novo Nordisk strebt eine breite Markteinführung der 7,2 mg-Dosis in der gesamten EU an, sobald die Zulassung durch die EMA erfolgt ist. Das Abnehmmedikament Wegovy ist bereits in der EU für Erwachsene mit einem BMI ab 30 kg/m² zugelassen, beziehungsweise ab 27 kg/m² bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Auch Jugendliche ab zwölf Jahren mit starkem Übergewicht können die Therapie nutzen.

Wer­bung Wer­bung

So reagiert die Novo Nordisk-Aktie

Am Mittwoch verliert die Novo Nordisk-Aktie an der dänischen Börse zeitweise 1,74 Prozent auf 442,10 DKK, nachdem sie am Vortag noch um 1,53 Prozent auf 443,05 DKK zulegen konnte.

Redaktion finanzen.net