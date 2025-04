10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich fester

Der DAX wird wohl höher eröffnen.

2. Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

In Japan gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,39 Prozent auf 35,845,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen stellenweise 0,01 Prozent schwächer bei 3,294,68 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,10 Prozent auf 22,001,98 Punkte.

3. Airbus-Aktie: Spirit-Aero-Deal zu angepassten Konditionen abgeschlossen

Airbus hat die Übernahme von Teilen des US-Flugzeugzulieferers Spirit Aerosystems in trockene Tücher gebracht. Zur Nachricht

4. DoorDash will Deliveroo schlucken

Der britische Essenlieferdienst Deliveroo hat den Erhalt eines Übernahmeangebots des US-Konkurrenten DoorDash bestätigt. Zur Nachricht

5. Trump und Selenskyj beraten in Rom über Ukraine-Krieg - Trump droht Putin

Nach einem Gespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus gibt es neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Krieg in der Ukraine. Zur Nachricht

6. Delivery Hero-Aktie kräftig im Plus: Bernstein revidiert Kursziel - Einstufung bleibt aber

Nach einer Analyse von Bernstein geht es für die Delivery Hero-Aktie im nachbörslichen Freitagshandel weit nach oben. Zur Nachricht

7. Evonik-CEO kündigt zweijährige Pause bei Akquisitionen an

Evonik strebt derzeit keine Akquisitionen an. Zur Nachricht

8. Trump schließt weitere Zoll-Pause aus und fordert substanzielle Zugeständnisse von China

US-Präsident Donald Trump hat es als unwahrscheinlich bezeichnet, dass er eine weitere 90-tägige Pause bei den Zöllen gewähren wird. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise notieren im Plus.

10. Euro tiefer

Der Euro zeigt sich schwächer.