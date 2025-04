Börsengang in Planung

Der Aktienmarkt in Hongkong könnte mit dem Roboterstaubsaugerhersteller Roborock bald ein neues Mitglied bekommen. Das Unternehmen hat namhafte Investoren.

• Roborock peilt wohl 2025 Hongkong-IPO an

• Xiaomi als Großinvestor könnte vom Börsengang profitieren

• Hang Seng-Index zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen robust



Wie die Business Times berichtet, könnte der weltweit bekannte Roborock-Konzern bald öffentlich gelistet sein.

IPO in Hongkong in Erwägung gezogen

Unter Berufung auf Quellen, die angesichts der bislang vertraulichen Pläne anonym bleiben wollen, hieß es, dass man noch in diesem Jahr einen Aktienverkauf in Hongkong planen könnte. Im Rahmen des Börsengangs will der Staubsaugerroboterhersteller dem Vernehmen nach 500 Millionen US-Dollar einnehmen, noch befänden sich die Pläne aber in einem frühen Stadium, wie es in dem Bericht weiter heißt.

Bekannter Großinvestor

Das 2014 gegründete Unternehmen hat mit dem chinesischen Xiaomi-Konzern einen bekannten Großinvestor an Bord. Ob Xiaomi die Börsenpläne unterstützt, einen Verkauf seiner Aktien plant oder möglicherweise im Vorfeld eines möglichen IPO noch aufstockt, ist bislang noch unbekannt.

Xiaomi selbst hat sich an der Börse in Hongkong zuletzt durchwachsen geschlagen: Zwar steht seit Jahresbeginn noch ein Plus von rund 38 Prozent an den Kurstafeln, der letzte Monat hat dem Technologieriesen aber Verluste von 3,25 Prozent beschert. Dabei ist Xiaomi ins Minenfeld zwischen den Vereinigten Staaten und China geraten, die aktuell einen Handelskrieg ausfechten.

Ein erfolgreicher Börsengang eines Finanzinvestments könnte Xiaomi dabei in die Karten spielen.

Börse in Hongkong hält sich tapfer

Ohnehin hat sich der Aktienmarkt in Hongkong von den sino-amerikanischen Entwicklungen etwas abkoppeln können, der Leitindex Hang Seng hat seit Jahresstart rund zehn Prozent an Wert gewonnen. KPMG prognostiziert, dass Zweitnotierungen von Unternehmen, die bereits auf dem chinesischen Festland tätig sind, in diesem Jahr in Hongkong rund 15 Milliarden US-Dollar einbringen könnten. Eine der am meisten erwarteten Maßnahmen ist ein Aktienverkauf des Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology Co Limited, so Business Times weiter.



