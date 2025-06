Rekord wieder in Reichweite? DAX dürfte Aufwärtstrend fortsetzen -- Gewinne an den Börsen in Asien -- CrowdStrike mit überraschendem Verlust - Neues Gesetz: Elon Musk legt sich mit Donald Trump an

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte erneut fester starten. Der DAX hatte bereits am Dienstag 0,67 Prozent höher bei 24.091,62 Punkten geschlossen.

Der TecDAX beendete die Sitzung 1,10 Prozent stärker bei 3.866,08 Einheiten. Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex höher starten. Damit rückt das Rekordhoch der Vorwoche bei fast 24.326 Zählern erneut in den Fokus - gestützt von deutlichen Kursgewinnen an der Wall Street sowie positiven Vorgaben aus Asien. Im weiteren Tagesverlauf dürften vor allem US-Konjunkturdaten von Interesse sein: Am frühen Nachmittag werden die ADP-Arbeitsmarktzahlen aus dem Privatsektor veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird. Zudem treffen sich heute die Verteidigungsminister Deutschlands, Großbritanniens und weiterer Staaten in Brüssel. Thema des Treffens ist die Koordination zusätzlicher Militärhilfen für die Ukraine. Am Donnerstag steht auch die Leitzinsentscheidung der EZB an, im Vorfeld könnte es zu einer Neupositionierung der Anleger kommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften zur Wochenmitte fester starten. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich höher. Gestützt wird die Stimmung von günstigen US-Vorlagen, die auch an den asiatischen Börsen am Morgen für eine freundliche Tendenz sorgen. Vor allem bei den US-Technologiewerten ging die Erholungswelle am Dienstag weiter. Zudem setzen die Marktteilnehmer in Europa auf eine weitere a href="/leitzins" target="_blank">Zinsssenkung auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, es wäre die sechste in Folge. Vom Zins- und vom Währungsumfeld kommt am Morgen zumindest kein Störfeuer. Impulse könnten am Mittwoch von den ADP-Zahlen zum US-Arbeitsmarkt ausgehen. Außerdem werden Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Dienstag notierten die US-Aktienmärkten höher. Der Dow Jones hatte den Handel nahezu unverändert begonnen, klettert im Anschluss aber ins Plus und schloss 0,51 Prozent stärker bei 42.519,64 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen gewinn ausbauen und beendete den Handel 0,81 Prozent höher bei 19.398,96 Einheiten. Als Stütze erwiesen sich die Arbeitsmarktdaten. Diese waren trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen. Zudem wurden die jüngsten Entwicklungen im Handelskonflikt dahingehend interpretiert, dass die Trump-Administration weiterhin bestrebt ist, Vereinbarungen zu erzielen, um eine Rezession in den USA zu verhindern. Zu Wochenbeginn hieß es nach gegenseitigen Beschuldigungen der USA und China aus dem Weißen Haus, dass die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping noch in der laufenden Woche miteinander telefonieren könnten. Dazu äußerte sich US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag positiv zu Gesprächen mit Indien. Mit der Europäischen Union soll es am Mittwoch neue Gespräche geben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken