DeepSeek-Schock verdaut

Nach Kurserholung - Anlegerliebling NVIDIA wieder wertvoller als Microsoft

04.06.25 22:16 Uhr

KI ist das absolute Trendthema an den Börsen. Mit diesem Rückenwind konnte KI-Highflyer NVIDIA nun in Bezug auf die Marktkapitalisierung an Microsoft vorbeiziehen.

• NVIDIA profitiert weiterhin vom KI-Boom

• DeepSeek-Schock verdaut

Die Hoffnung auf sagenhafte Umsätze im Bereich der KI treiben die Aktienkurse der in diesem Bereich tätigen Unternehmen in immer neue Höhen. Zu den Anlegerlieblingen gehört dabei NVIDIA, mittels deren Chipsysteme KI-Software in Rechenzentren trainiert wird und die zunehmend auch für deren Betrieb eingesetzt werden. Am Dienstag konnte der US-Konzern dank des anhaltenden KI-Hypes sogar zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt aufstieg. Marktführer bei KI-Chips Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich auch in besonderem Maße für KI-Anwendungen, weshalb das Unternehmen zu den Hauptprofiteuren des aktuellen KI-Hypes zählt. Dank seines technologischen Vorsprungs beherrscht der Chipdesigner rund 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren und ist damit unangefochtener Marktführer. Hyperscaler wie Microsoft, Alphabet, Meta oder Amazon erwerben die KI-Beschleuniger von NVIDIA in großen Stückzahlen und bauen damit riesige Computercluster für fortschrittliche KI-Anwendungen auf. Rückschlag durch DeepSeek Anfang des Jahres mussten NVIDIA-Aktionäre jedoch einen Kurseinbruch hinnehmen. Denn im Januar 2025 hat das chinesische KI-Startup DeepSeek die Tech-Welt erschüttert, als es sein KI-Modell DeepSeek-R1 veröffentlichte, welches eine Leistung bieten soll, die mit Produkten von OpenAI oder Meta konkurrieren kann - bei wesentlich geringeren Trainingskosten. Zudem soll DeepSeek-R1 auch auf weniger leistungsstarken Chips laufen können. Angesichts dieser auf Open-Source-Software basierenden, billigeren und energieeffizienteren Alternative wuchs die Skepsis der Anleger, ob die gigantischen Investitionssummen der großen US-Tech-Unternehmen für KI-Infrastruktur wie Hochleistungs-KI-Chips und Rechenzentren tatsächlich angebracht sind. NVIDIA erobert Börsenthron zurück Doch diese Sorgen nahmen seither nach und nach ab. Allein im zurückliegenden Monatszeitraum kletterte der NVIDIA-Aktienkurs um 20,6 Prozent. Nachdem das Papier am gestrigen Dienstag dann um 2,80 Prozent auf 141,22 US-Dollar zulegte erreichte die Marktkapitalisierung des Chipdesigners 3,45 Billionen US-Dollar und überholte damit knapp Microsoft mit 3,44 Billionen US-Dollar. Erstmals seit Januar konnte NVIDIA somit wieder den Börsenthron erklimmen. Am Mittwoch kam es zunächst zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Microsoft und NVIDIA um den Börsenthron, am Ende hatte aber NVIDIA die Nase vorn und schloss an der NASDAQ 0,50 Prozent höher bei 141,92 US-Dollar. Mit einem Börsenwert von 3,461 Billionen US-Dollar. Microsoft ist unterdessen 3,447 Billionen US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net

