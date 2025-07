Ausblick positiv

Nach einer Kaufempfehlung sind die Aktien von Knorr-Bremse am Montag mit 86,50 Euro auf den höchsten Stand seit vier Wochen geklettert.

Mit bis zu 2,8 Prozent Kursplus ließen sie die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien hinter sich.

Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux hatte mit seiner Abstufung auf "Hold" Mitte März ein gutes Händchen. Er ging in den Papieren des Bremsspezialisten Knorr-Bremse praktisch am Jahreshoch in die Defensive. Seither hatten die Aktien zeitweise fast 30 Prozent an Wert verloren, zuletzt waren es noch 13 Prozent. Für Mackie reichte das Potenzial zu seinem unveränderten Kursziel von 96 Euro jedenfalls aus, um in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht jetzt wieder zum Kauf zu raten.

Die Stärke im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge fange den Nutzfahrzeugbereich gut auf, so Mackie mit Blick auf das zweite Quartal. Die Jahresziele würden von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau gut untermauert. Die zyklische Schwäche im Lkw-Markt sei gut avisiert und Kostenmaßnahmen dürften die Profitabilität der Sparte absichern. Mackie geht insgesamt von einer Bestätigung der Jahresziele aus - mit einem Schritt vorwärts bei der Barmittelgenerierung.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)