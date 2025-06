10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag zulegen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent höher bei 24.038 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Börsen weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:39 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,06 Prozent bei 37.493,72 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,32 Prozent auf 3.358,07 Einheiten.

Derweil legt der Hang Seng in Hongkong um 1,14 Prozent auf 23.422,09 Einheiten zu.

3. Rheinmetall ersetzt Kering im EuroStoxx 50

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate ersetzt der Rüstungskonzern Rheinmetall noch im Juni den Luxuswarenhersteller Kering im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

4. Bellingham-Bruder Jobe will anscheinend zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund (BVB) ist seinem Wunschtransfer einem Bericht zufolge ein gutes Stück näher gekommen.

5. Handelsstreit im Blick: Weißes Haus stellt Telefonat von Trump und Xi in Aussicht

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren.

6. NIO und CrowdStrike legen Zahlen vor

Vor US-Börsenstart wird Tesla-Rivale NIO Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren, nachbörslich steht in den USA dann die Bilanzvorlage von CrowdStrike an. Was Analysten erwarten

7. Bilfinger wird im Stoxx Europe 600 aufgenommen

Der deutsche Industriedienstleister Bilfinger wird im Juni in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen.

8. Musks Gehirnchip-Firma holt sich weitere 650 Millionen Dollar

Elon Musks Gehirnimplantate-Firma Neuralink hat sich 650 Millionen Dollar (569 Mio Euro) frisches Geld von Investoren besorgt.

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise geben am Dienstag nach.

10. Euro schwächer

Der Euro steht im Dienstagshandel im Minus.