Wirtschaftliche Gründe

Parfüms, Zigaretten, Sonnenbrillen: An Bord der Lufthansa-Langstreckenflüge wird es diese Produkte nicht mehr zu kaufen geben.

Das Unternehmen schafft den Bordverkauf aus wirtschaftlichen Gründen ab, wie ein Sprecher bestätigt. Soll heißen: Lufthansa hat an dem Zusatzgeschäft nichts mehr verdient, weil eine sinkende Nachfrage auf hohe Kosten im Einkauf traf. Zuvor hatte die Plattform "Aero Telegraph" berichtet.

Die Entscheidung gilt für die Kernmarke Lufthansa. Auf einzelnen Verbindungen wurde der Verkauf bereits eingestellt, ab September gibt es dann im gesamten Netz keinen Bordverkauf mehr. Auf der Kurzstrecke bietet Lufthansa schon seit längerer Zeit keine Waren mehr an. Das Angebot im Webshop und in Shops an den Flughäfen bleibt unverändert bestehen.

Gute Nachfrage bei Urlaubsflügen

Andere deutsche Fluggesellschaften wollen dem Vorbild der Lufthansa nicht folgen. Tuifly berichtete von einer starken Nachfrage gerade auf längeren touristischen Flügen etwa auf die Kanarischen Inseln. Der Bordshop sei ein wichtiger Teil des Reiseerlebnisses. Auch Condor plant aktuell nicht, den Bordverkauf einzustellen. Die Rentabilität werde regelmäßig geprüft und zeige insbesondere auf den Urlaubsdestinationen gute Umsätze.

Die Lufthansa schraubt auch an ihrem gesamten Bordservice auf der Langstrecke. Seit diesem Monat werden im Projekt "Fox" neue Produkte und Abläufe in der Economy getestet, wie der Sprecher bestätigt. In den kommenden Monaten sollen die höheren Klassen folgen. Was genau geändert werde, stehe nicht fest, betont Lufthansa. Es gehe nicht um Einsparungen, sondern um ein verbessertes Service-Erlebnis für die Gäste. Das Angebot an Speisen und Getränken solle aufgewertet werden.

KI scannt abgeräumte Tabletts

Dazu beitragen soll auch künstliche Intelligenz (KI): Mit einem sogenannten "Tray Tracker" werden die an Bord abgeräumten Tabletts gescannt. Die KI soll erkennen, ob eine Mahlzeit teilweise, vollständig gegessen oder unberührt ist. Auch Flugroute, Reiseklasse und Mahlzeitenkonzept würden in die Analyse eingespeist, um dann Portionsgrößen und Speisenauswahl zu optimieren.

Scope bestätigt "BBB-" Emittentenrating der Deutschen Lufthansa

Scope Ratings hat das Emittentenrating der Deutschen Lufthansa AG mit "BBB-" bestätigt. Der Ausblick wurde von "positiv" auf "stabil" geändert. Gleichzeitig hat Scope nach eigenen Angaben die Ratings für vorrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit "BBB-", für nachrangige (Hybrid-)Verbindlichkeiten mit "BB" und für kurzfristige Verbindlichkeiten mit "S-2" bestätigt.

Die Ratingaktion spiegelt laut Scope eine Revision der Erwartungen hinsichtlich des finanziellen Risikoprofils der Lufthansa wider, die vor allem auf eine langsamer Erholung der Profitabilität zurückzuführen ist als erwartet. Dieses gedämpfte Tempo werde durch die andauernde Inflation und geopolitische Unsicherheiten verstärkt, die die Generierung von operativem Cashflow weiterhin einschränkten. Infolgedessen bleibe der freie operative Cashflow strukturell schwach, insbesondere vor dem Hintergrund des umfangreichen Flottenerneuerungsprogramms der Airline, was das Tempo der weiteren Verbesserung der allgemeinen Kreditkennzahlen dämpfe und eine Rückkehr zu einem stabilen Ausblick zur Folge habe.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent höher bei 6,52 Euro.

dpa-AFX / DOW JONES